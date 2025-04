Cesenatico, gestione delle acque meteoriche: anche le procedure passano in capo ad Hera

A Cesenatico, a seguito del passaggio di competenza sulle reti meteoriche pubbliche ad Hera, a partire da giovedì 1 maggio 2025, le istanze di immissione di acque meteoriche in pubblica fognatura (bianche) devono essere presentate ad Hera che rilascerà nulla osta e successivo benestare all’allaccio, così come di fatto avviene già per gli scarichi di acque reflue domestiche in fognatura nera o mista provenienti da civili abitazioni. Restano di competenza di Hera gli scarichi di acque reflue domestiche in fognatura nera o mista. Pertanto, per l’ottenimento del nulla osta e del successivo benestare all’allaccio - sia per le acque meteoriche (bianche) che per le acque reflue (nere) di competenza di Hera - si dovranno presentare le istanze accedendo al sito di Hera e sui canali ufficiali del Comune di Cesenatico sono presenti tutti i link utili.

Resta in capo al Comune di Cesenatico la competenza per le immissioni di acque meteoriche (bianche), fuori fognatura (acque superficiali, fossi, fossi tombinati e fuori agglomerato) e per le immissioni di acque reflue domestiche (nere) all’esterno dell’agglomerato, fuori fognatura (acque superficiali, fossi, fossi tombinati)