Cesenatico. Garrett Contest 2025, Valeri inarrestabile: 34 target e bis di campione

Si è conclusa con grande successo sulla spiaggia di piazza Andrea Costa a Cesenatico la decima edizione del Garrett Contest, tra i più prestigiosi eventi europei di metal detecting. Centinaia di appassionati da tutta Italia e dall’estero hanno animato la giornata organizzata da Detector Shop.

A trionfare è stato ancora l’anconetano Andrea Valeri, che con 34 target trovati ha conquistato il suo secondo titolo consecutivo dopo il 2024, dominando la finale con un margine netto sul secondo classificato Daniele Cortesi (22 target). Terzo posto per Simone Montaletti da Forlimpopoli, già vincitore nel 2023, con 26 target.

Il podio conferma come il metal detecting competitivo sia sempre meno una questione di fortuna: gli stessi nomi si ritrovano anno dopo anno ai vertici della classifica.

Oltre alla gara, grande spazio allo spettacolo: applauditissime le esibizioni della Dance Dream di Cesenatico e l’animazione in stile cubano delle Detectorine, guidate da Betobahia, che hanno portato un’atmosfera da Havana sulla spiaggia.