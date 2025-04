Cesenatico, gara di metal-detector in spiaggia: vince il modenese Zoboli davanti al cesenate Valzania

Si chiama Giovanni Zoboli ed è di Modena il vincitore del “Garrett Contest”, la più importante gara europea di ricerca con metal-detector, che si è svolta oggi sulla spiaggia accanto a piazza Costa, a due passi. Nel suo caso si può dire che sul detto “non c’è due senza tre” ha avuto la meglio il motto “chi la dura la vince”: infatti, dopo avere centrato due secondi posti di fila nella stessa sfida dei due anni passati a Cesenatico, Zoboli è riuscito a salire sul gradino più alto del podio. Merito di 27 “gettoni” sepolti sotto la sabbia che è riuscito a individuare e recuperare.

Ha così aggiunto il suo nome nell’albo d’oro del “Garrett Contest”, giunto alla nona edizione.

I risultati

Sotto un sole intermittente, ma negli anni scorsi il meteo era spesso stato peggiore, il “cercatore” emiliano ha superato di due lunghezze il cesenate Davide Valzania (che ha raggiunto 25 target) e di tre il milanese Andrea Mancuso (24). Prima delle donne, al 21° posto, Barbara Sacchetti, con 15 target recuperati.

Nel 2023 Zoboli era stato battuto solo da Simone Montaletti di Forlimpopoli (oggi settimo), mentre lo scorso anno era stato superato per un solo target all’anconetano Andrea Valeri (quest’anno dodicesimo).

Le iniziative collaterali

L’evento è stato animato da momenti di spettacolo in piazza Costa, a cominciare da tre splendide coreografie della “Dance Dream”, e dagli “stacchetti” estemporanei delle “detectorine”, che quest’anno hanno portato a Cesenatico una ventata di energia sudamericana, visto che nel roster c’erano un’argentina, due brasiliane e una cubana.

All’evento hanno partecipato 300 cercatori (il numero massimo ammesso) provenienti da tutte le regioni, con una larga rappresentanza del Veneto.

Premio da 3.500 euro

La sfida ha voluto premiare non soltanto l’abilità dei detectoristi, ma anche quelli baciati dalla “dea bendata”: il premio più ambito, ad esempio, ovvero un metal detector “Garrett Axiom”, per ricerca dell’oro, del valore di 3.500 euro, è stato assegnato per estrazione.