Nella notte tra lunedì e martedì, alcuni ladri si sono introdotti all’interno della scuola Primaria, all’interno della Scuola dell’Infanzia di Sala di Cesenatico e anche all’interno dell’adiacente campo sportivo comunale. Limitatamente alla Scuola Primaria e alla Scuola dell’Infanzia, i malviventi hanno forzato alcune porte blindate sottraendo alcuni personal computer e alcuni tablet in quantità ancora da verificare con esattezza da parte della direzione scolastica. I danni più ingenti riguardano le porte blindate e le murature connesse.