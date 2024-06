Cesenatico, friggitrice a fuoco all’ora di pranzo: danni ingenti per un ristorante

Brucia una friggitrice all’ora di pranzo e va a fuoco la cucina. I danni sono ingenti. Intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e soffocare il fumo denso che ha finito per annerire ogni cosa. È successo ieri poco dopo mezzogiorno e trenta al Ristorante Capogiro, quando già i clienti stavano prendendo posto ai tavoli. Il locale è un noto e avviato ristorante a conduzione annuale in viale Caboto, nella zona di ponente.

Gestori e dipendenti ieri mattina erano al lavoro in cucina, nelle ampie sale e ai tavoli per accogliere i clienti e prendere le prime ordinazioni, quando una friggitrice in cucina si surriscalda, in quanto si sarebbe bloccato il termostato. Di lì a poco si sprigionano le fiamme, dalla cucina si alzano fumo e calore, viene distrutta la cappa di aspirazione e anneriti i muri. I proprietari e gestori si adoperano in ogni modo per limitare i danni e affinché i fuoco non si estenda, mentre si invitano i clienti, alcuni abituali, ad allontanarsi per precauzione. Intanto arrivano i vigili del fuoco impegnati a circoscrivere i danni.

Già dal primo pomeriggio di ieri, tanto più considerato il periodo stagionale e il fatto che il ristorante è ben frequentato, i gestori, genitori e figli, hanno contattato le ditte e gli impiantisti per bonificare gli ambienti, e risistemare al più presto la cucina, partendo dalla ritinteggiatura delle pareti, in modo da poter riprendere l’attività, che dà lavoro a diverse persone, il prima possibile.