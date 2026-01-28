Cesenatico, firmato l’accordo per l’ex Colonia Veronese: valorizzato il Grand Hotel Da Vinci

È stato siglato l’accordo in merito alla rimodulazione dell’accordo di programma per il recupero dell’ex Colonia Veronese. Dopo l’approvazione del Consiglio Comunale dello scorso ottobre, l’accordo è stato pubblicato sul BUR e trascorso il tempo necessario senza che siano pervenute osservazioni, così si è proceduto alla firma dell’accordo alla presenza delle proprietà (Hotel Palace srl, Soc.G.L.M srl e Nicoletta Braschi) del sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli e del presidente della provincia Enzo Lattuca. Contestualmente alla firma, Braschi e GLM hanno versato la quota parte spettante e Hotel Palace srl la prima rata degli oneri che spettano al Comune di Cesenatico presentando anche le garanzie fidejussorie.

Entro settembre 2026, Hotel Palace srl dovrà poi corrispondere al Comune di Cesenatico 1.8 milioni di euro. La firma è stata apposta presso lo studio del notaio Montanari di Cervia alla presenza dei tecnici privati, della dirigente comunale Chiara Benaglia e della segretaria comunale Natascia Salsi. Con l’atto sottoscritto oggi, il Comune di Cesenatico entra in possesso di un’aree di 178mq che fungerà da raccordo per la passeggiata dei giardini al mare e un’area di 1800mq che diventerà un parcheggio pubblico in via del Tennis da valore di € 420.000.