Cesenatico, Fiorella Casali nuova presidente Ccils

Cooperativa Ccils: Fiorella Casali è la nuova presidente. Insegnante di lettere in pensione, figura molto attiva e conosciuta in città, ha fatto parte del consiglio direttivo della Cooperativa sociale per l’inserimento lavorativo Ccils fin dalla sua costituzione, nel 1983. Succede a Remo Scano, venuto a mancare lo scorso 27 settembre dopo una vita dedicata a questa realtà.

La Ccils di Cesenatico e Bellaria muove un fatturato annuo di 5 milioni e 600mila euro, occupa 170 dipendenti/soci fissi e arriva a superare i 250 durante l’estate. Nel 2022 ha pagato stipendi per 3 milioni e 966mila euro. Il 30% degli occupati sono persone diversamente abili o che altrimenti avrebbero difficoltà a trovare lavoro. Le attività economico produttive esercitate sono essenzialmente nei servizi: di igiene ambientale con raccolta rifiuti porta a porta, spazzamento, cura del verde; mense scolastiche con sporzionamento pasti; pulizie in aziende, enti, privati; servizio affissione; gestione e vigilanza parcheggi, cimiteri e pesa di Bellaria; accompagnamento disabili. Elemento di particolare vanto la gestione dei laboratori protetti dove lavorano 30 persone che producono stracci e strofinacci (ritirati da Coop Adriatica e Arca), si fa assemblaggio di materiale di ferramenta, si fabbricano borse utilizzando tela di ombrelloni riciclati, carta da parati per arredo, donata dalla Wall&Deco di Cervia e, utilizzate dalla azienda per presentazioni, fiere e mostre. Il grosso degli occupati Ccils si ha comunque nelle attività di igiene ambientale, con più di 40 persone d’inverno e 80 d’estate.

Fiorella Casali è sempre stata una delle anime di questa realtà. «Amo questa cooperativa, direi che è parte di me - racconta - Fin dal 1984, dalla sua costituzione, quando sono stata delegata dalla giunta comunale dall’allora sindaco Giovanni Bissoni. Non sono più uscita; l’ho vista crescere, vi ho contribuito sempre come volontaria. D’altronde quello che si fa qui come presidente o consigliere è tutto volontariato, senza percepire alcunché. Ho accettato questo incarico perché voglio continuare a supportare e a far crescere questa realtà importante e fondamentale per il nostro territorio, che ha scopo sociale, mutualistico di inserimento lavorativo. Qui si fa crescita e integrazione sociale, attraverso l’accoglienza, il recupero, la riabilitazione». Come impegno «Ci sarà continuità con il compianto amico Remo Scano che ci ha lasciati. Mi troverò a dovermi interessare di tutto. Fino ad oggi sono stata concentrata a far funzionare i laboratori protetti, di cui andiamo fieri. Qui trovano impiego le persone che hanno più bisogno di sostegno».

«Sono sempre tante le richieste di lavoro che ci arrivano dal territorio. Noi cerchiamo di soddisfarle per quanto è possibile. D’altronde l’inserimento lavorativo è stato sempre la nostra missione e obiettivo».

Affianca Fiorella Casali il consiglio direttivo formato da Lando Casali, Katiuscia Benedetti, Claudio Collini, Alessandra Conversa, Claudia Coppola, Antonio Esposito, Roberto Lorenzini (tutti consiglieri e dipendenti Ccils, tranne Lando Casali). Direttore Ccisl e consigliere di Legacoop è Alfio Fiori.