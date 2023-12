Cesenatico, finiti i lavori alla scuola elementare di Sala

La scuola elementare nella storica di Villa Romagnoli riapre rimessa a nuovo. Così a Sala, trascorse le vacanze di Natale, gli alunni entreranno in classe nelle nuove aule e negli ambienti resi sicuri dal punto di vista sismico e aggiornati sotto l’aspetto dell’impiantistica. I moduli scolastici prefabbricati, acquistati dal Comune, serviti dallo scorso gennaio per le lezioni verranno trasferiti nel cortile della scuola media di via Sozzi a Boschetto per accogliere altri bambini: quelli della scuola elementare “2 agosto 1892”, in quanto, in centro, anche nell’ottocentesco palazzo Saffi partiranno i lavori di adeguamento e miglioramento sismico.

«La ditta esecutrice dell’opera a Sala entro il 15 dicembre dovrà consegnare l’immobile, per far seguire le pulizie e i traslochi e consentire agli alunni dopo le vacanze di rientrare in classe - annuncia il sindaco Matteo Gozzoli - All’inizio della settimana scorsa era già stato fatto un sopralluogo al cantiere di Villa Romagnoli. La constatazione era stata che le tempistiche erano in linea con le previsioni. Prima di Natale i lavori saranno del tutto ultimati. In modo da consentire il rientro in classe degli alunni l’8 gennaio 2024». Il sopralluogo era stato condotto dai tecnici dei Lavori pubblici del Comune, della società Cesenatico Servizi, della ditta salernitana incaricata - la Agb Costruzioni di Pagani per conto di Coir, il Consorzio Imprese Romagnole di Cesena - e dal direttore dei lavori ingegner Roberto Boschetti.

Conclusi i principali lavori di miglioramento sismico, che hanno visto il rafforzamento di travi portanti e solai e delle colonne risalenti ai primi dell’Ottocento della storica dimora, si sono aggiunti i rifacimenti di impianti idraulici, elettrici, di riscaldamento. Rifatti i controsoffitti, gli isolanti, messa l’illuminazione a led, mentre in alcuni locali è stata realizzata una nuova pavimentazione. Per l’intervento è occorso un investimento di 1 milione di euro, 600mila dei quali finanziati tramite fondi Pnrr, il resto con risorse proprie dal Comune.

Comune che ha aggiunto una spesa di 500mila euro per l’acquisto dei moduli prefabbricati per consentire in questi mesi di lavori ai 170 alunni della scuola elementare di Sala di poter fare lezione e svolgere le normali attività. Si tratta nello specifico di prefabbricati di ultima generazione, di oltre 600 metri quadri per un’altezza di oltre di 2,70 metri. All’interno dei quali sono state ricavate dieci aule, con i bagni suddivisi per maschi, femmine e disabili, aula personale docenti con relativo bagno e infine lo spazio di sporzionamento pasti. Per quanto riguarda questi container, una volta smontati, già ai primi del 2024 saranno trasferiti, per essere rimontati e attrezzati nel cortile della scuola media di Boschetto, per ritornare a essere aule didattiche e locali annessi in grado di ospitare i 130 alunni e le maestre della scuola Saffi.