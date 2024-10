Cesenatico, fiction con la Capotondi: ciak sul porto canale e Comune camuffato da stazione dei carabinieri

“La ragazza dietro il banco”, con interprete principale Cristiana Capotondi, trova un set coi fiocchi e insolito nel palazzo comunale. L’attrice romana è alle prese con una fiction in quattro puntate, girata in gran parte lungo la Riviera romagnola, e i primi ciak sono stati, a più riprese, fatti a Cesenatico. Altre location scelte per la storia sono Riccione, Rimini, Cervia. Lo sceneggiato sarà probabilmente trasmesso nel palinsesto televisivo della Rai il prossimo anno. Cointerprete della fiction, firmata dalla regia di Giacomo Campiotti, noto al grande pubblico specialmente per il serial di successo “Braccialetti Rossi”, è l’attrice anconetana Lucia Mascino.

A fare da set per la produzione cinematografica, sostenuta da Film Commission Emilia Romagna, è stato anche anche il municipio di Cesenatico, lungo il porto canale, in via Moretti. Opera nell’immediato secondo dopoguerra del famoso architetto e designer Gio Ponti, è stato trasformato per l’occasione, con sullo sfondo le barche alla fonda, nel comando della stazione dei carabinieri di “Marina di Romagna”.

Le prime riprese erano già iniziate a Cesenatico, nei giorni precedenti, per quella che si annuncia essere una serie tv thriller. La produzione aveva preso come campo base per le apparecchiature e i mezzi al seguito il parcheggio della rocca. Dopo tante inquadrature del canale per rendere tutto realistico e coinvolgente, la regia si è spostata lungo il caratteristico molo di ponente, con panoramica di piazza Spose dei marinai e gli iconici capanni di pesca, tra l’orizzonte del mare, le scogliere e le attività d’indagine. Ad affiancare gli attori protagonisti anche un certo numero di comparse locali.

Ancora si sa poco della trama, se non che la troupe si sposterà in lungo e in largo in Riviera tra Cesenatico, Cervia, Riccione e che alla Capotondi è stata assegnata la parte di donna prima benestante del jet set lombardo, alle prese, però, con un marito misteriosamente scomparso dopo alcuni rovesci finanziari. In un contesto familiare divenuto sempre più difficile, lascia Milano per trovare rifugio nella Riviera romagnola, dove c’è un’amica, che gestisce un autogril. Qui decide di mettersi a lavorare dietro il bancone di una catena della ristorazione. Da quel momento solo suspence.

Capotondi ha all’attivo diversi ruoli da protagonista in film di un richiamo, a partire da “Notte prima degli esami”, “Vacanze di Natale 95”, con regia di Neri Parenti, e “Il cielo in una stanza”, di Carlo Vanzina.