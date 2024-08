Cesenatico, feste con musica e cibo per aiutare il 16enne Jason: il cuore d’oro di “Chi burdèl”

“Chi burdél” di Villalta di nuovo in pista, in una due giorni di festa per aiutare Jason, un ragazzino di Bagnarola non più in grado di camminare, bisognoso di ricerche specialistiche, ricoverato da settimane all’Irccs di Lecco. A lui i 60 volontari e gli amici di “Chi burdél” hanno voluto dedicare la loro 14a festa di domani e domenica allestita nell’area verde-parcheggio “Dei Platani” nella zona artigianale di Villalta, di via San Pellegrino.

Una festa evento all’insegna dell’amicizia, della gastronomia tipica, di musica dal vivo. La serata di sabato sarà allietata dagli Ape 90, dai Balla e Sorridi Band; quella di domenica da Jonny Vitali e dai Total Peppers. Tutto accompagnato da stand gastronomici, gara di torte, lotteria, pesce fritto, paella e divertimento. Il ricavato verrà devoluto al progetto “Uniti per Jason“ che è sostenuto anche dell’associazione “Tra il cielo e il mare”, di Nevio Torresi & C., impegnati negli stessi giorni in piazza Spose dei Marinai, nell’oramai tradizionale “Festival del mare”, quest’anno incentrato sulla qualità del cibo e tracciabilità di ciò che si mangia.

Negli anni l’associazione di “Chi Burdél” con le feste ha raccolto 160mila euro, tutti quanti impiegati per assistere e aiutare 15 bambini e ragazzini affetti da patologie gravi e rare, contribuendo al costo delle cure specialistiche, alle terapie e all’acquisto di ausili medico-sanitari. «Abbiamo aperto un conto corrente a Romagna Banca col quale siamo noi direttamente a pagare quanto serve in fatto di cure e ausili a questi bambini - spiega Giuseppe Angelini, capofila di Chi Burdél - Questo per non mettere in difficoltà nell’utilizzo del denaro e nella trasparenza e certezza che tutto sia impegato per assistenza, cure mediche e terapie. Il nostro evento del 24-25 agosto andrà in aiuto a Jason, ragazzino 16enne che vive a Bagnarola. È il più piccolo di tre fratelli, il più grande purtroppo 4 anni fa ci ha lasciati dopo una lunga malattia. Jason tre anni fa, giocando a calcio subì un piccolo infortunio a una gamba, alla quale poi ha iniziato a sentire delle scosse. Nonostante le varie visite ed esami oggi è costretto a spostarsi su una sedia a rotelle». Per Jason non c’ è ancora una diagnosi vera e propria, per questo motivo è stato ricoverato al Besta di Milano per 4 settimane. Ora è ricoverato nella struttura “Associazione La Nostra Famiglia – Irccs Eugenio Parini” a Lecco. «Qui i medici cercheranno di capire quale sia stata la causa scatenante di tutto ciò - confida Angelini -. Noi insieme all’associazione Tra il cielo e il mare ci siamo già attivati affinché i familiari potessero affrontare le prime spese per i vari spostamenti e far sì che per loro questo non sia un ulteriore pensiero. Ora con il ricavato della raccolta fondi di Chi Burdél fan festa e Festival del mare continueremo a sostenere Jason e la sua famiglia nelle cure odierne e future e nell’acquisto di eventuali ausili medici».

Come donare

Per sostenere la raccolta fondi, oltre a partecipare ai due eventi, si può effettuare un bonifico all’Iban con il numero IT39W0885224002005010081383 con la causale “Uniti per Jason”.