Cesenatico, festa di Garibaldi, una domenica speciale VIDEO

Dopo la cuccagna di ieri sera, la festa di Garibaldi termina oggi. Alle 9,15 è partito il corteo storico dei garibaldini, accompagnato dalla banda “Città di Gradara”. Il corteo si è messo in marcia dal municipio lungo corso Garibaldi per giungere al monumento all’eroe, in Piazza Pisacane per poi dirigersi sul porto alla casa dove riposò Anita Garibaldi. Infine il corteo ha sostato davanti al cippo in piazza Ciceruacchio, quindi la rievocazione dell’imbarco e l’escursione in mare di barche storiche e motonavi.

La manifestazione si conclude alle 22, sulla spiaggia libera antistante piazza Andrea Costa, con lo spettacolo di fuochi d’artificio musicali sull’acqua, realizzato da Martarello Group con il supporto della Cooperativa Stabilimenti Balneari Cesenatico. Durerà circa 25 minuti sulle note musicali di sei famosi brani internazionali.