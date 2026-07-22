Cesenatico, Festa di Garibaldi 2026: rievocazione con Maurizio Viroli domenica 2 agosto

Il primo fine settimana di agosto Cesenatico torna a celebrare una delle pagine più significative del Risorgimento italiano con la tradizionale Festa di Garibaldi , un appuntamento che unisce rievocazione storica, folklore e intrattenimento per ricordare il passaggio dell’Eroe dei Due Mondi nella città marinara. Era il 2 agosto 1849 quando Giuseppe Garibaldi, in fuga insieme alla moglie Anita dalle truppe francesi e borboniche, raggiunse il porto di Cesenatico con l’obiettivo di imbarcarsi verso Venezia, ancora impegnata nella resistenza contro l’assedio austriaco. Il porto canale rappresentava allora una delle poche vie di salvezza. Garibaldi riuscì a salpare con dodici bragozzi e una tartana , ma la traversata fu interrotta dalla marina austriaca: le imbarcazioni furono intercettate e costrette a sbarcare nei pressi di Magnavacca, località che in seguito avrebbe preso il nome di Porto Garibaldi in suo onore. Anche nel 2026 la città rende omaggio a questo episodio con un ricco programma di iniziative che coinvolgeranno cittadini e turisti.

Venerdì 31 luglio

L’anteprima della manifestazione è in programma alle 21 presso la Galleria Comunale “Leonardo da Vinci”, con l’incontro “Cosa è successo davvero quella notte?”, una puntata speciale del podcast di 8cento APS dedicata alla fuga impossibile di Garibaldi nel 1849, con la partecipazione di Mirtide Gavelli.

Sabato 1 agosto

Alle 20.30 da Piazza Ciceruacchio sfilano le squadre dei quartieri di Cesenatico per sfidarsi nel tradizionale Palio della Cuccagna. Dieci rioni cittadini si sfideranno nella spettacolare prova di equilibrio e agilità che vede protagonisti i “cuccagnotti” impegnati a conquistare la cima del celebre palo lungo 14 metri, ricoperto di grasso e sospeso sul Porto Canale. La competizione inizia alle 21 circa e termina quando uno dei concorrenti raggiungerà l’ambita “cuccagna”. Prima della competizione percorreranno il Porto Canale insieme al gruppo storico di sbandieratori, musici e figuranti di Terra del Sole, regalando al pubblico un’atmosfera d’altri tempi. Alle 21.30, presso la Pescheria Comunale sul Porto Canale, è prevista una degustazione con cocomero offerto dal Quartiere E’ Mont, un momento conviviale aperto a tutti.

Domenica 2 agosto

La giornata più intensa della manifestazione sarà dedicata alla memoria dell’impresa garibaldina.

Alle 9.30 partirà dal Porto Canale il corteo storico con autorità e garibaldini, accompagnato dalla Banda Città di Gradara, con partenza dal Municipio. Alle 10, presso il Cippo di Piazza Ciceruacchio, si terrà il saluto del sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, seguito dalla rievocazione celebrativa curata dal professor Maurizio Viroli della Princeton University. Successivamente il corteo raggiungerà Piazza Ciceruacchio per il tradizionale corteo in mare, a bordo delle motonavi Adriatic Princess e New Ghibli insieme alle imbarcazioni storiche dalle caratteristiche vele colorate. La navigazione commemorativa rappresenta uno dei momenti più emozionanti della festa: cittadini e turisti potranno partecipare al simbolico omaggio in mare dedicato all’impresa di Garibaldi. A chiudere la Festa di Garibaldi sarà, alle ore 22 sull’arenile di Piazza Andrea Costa, il grande spettacolo di fuochi d’artificio musicali che partiranno da 11 piattaforme sull’acqua. Lo show, realizzato con il supporto della Cooperativa Stabilimenti Balneari Cesenatico, durerà circa 25 minuti e accompagnerà gli effetti pirotecnici con sei celebri brani musicali internazionali, regalando al pubblico uno spettacolo coinvolgente che illuminerà la spiaggia e il mare di Cesenatico.