Cesenatico, Festa di Garibaldi 2026: rievocazione con Maurizio Viroli domenica 2 agosto

Il primo fine settimana di agosto Cesenatico torna a celebrare una delle pagine più significative del Risorgimento italiano con la tradizionale Festa di Garibaldi, un appuntamento che unisce rievocazione storica, folklore e intrattenimento per ricordare il passaggio dell’Eroe dei Due Mondi nella città marinara. Era il 2 agosto 1849 quando Giuseppe Garibaldi, in fuga insieme alla moglie Anita dalle truppe francesi e borboniche, raggiunse il porto di Cesenatico con l’obiettivo di imbarcarsi verso Venezia, ancora impegnata nella resistenza contro l’assedio austriaco. Il porto canale rappresentava allora una delle poche vie di salvezza. Garibaldi riuscì a salpare con dodici bragozzi e una tartana, ma la traversata fu interrotta dalla marina austriaca: le imbarcazioni furono intercettate e costrette a sbarcare nei pressi di Magnavacca, località che in seguito avrebbe preso il nome di Porto Garibaldi in suo onore. Anche nel 2026 la città rende omaggio a questo episodio con un ricco programma di iniziative che coinvolgeranno cittadini e turisti.