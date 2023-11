Cesenatico, Festa del Podcast: teatro gremito per Cecilia Sala

È iniziata sotto la pioggia la prima edizione di “Sentire le voci – Festa del Podcast” ma giornata bagnata giornata fortunata con gli appuntamenti del pomeriggio in Galleria molti partecipati e l’ottimo successo dell’evento principale del giorno con il Teatro Comunale pieno in ogni ordine di posto per Cecilia Sala. La giovane giornalista e reporter che ogni giorno accompagna gli ascoltatori con il suo “Stories” ha raccontato degli ultimi giorni che passato nei luoghi del conflitto israelopalestinese e delle sue precedenti esperienze sul campo in Ucraina e Afghanistan. Sala ha raccontato dei suoi inizi e della sua carriera davanti a un pubblico partecipe ed emozionato che l’ha letteralmente travolta di affetto nel firmacopie finale.

Il pomeriggio si era aperto alla Galleria Leonardo da Vinci con Marta Perrotta - professoressa di Culture e formati della televisione e della radio - che insieme a Gianni Gozzoli ha parlato degli scenari futuri del podcast; alle 17 è toccato a Davide Savelli, curatore del celebre format “Chiedilo a Barbero” e spalla del notissimo storico che ha raccontato il suo lavoro, i progetti futuri insieme al professore e molti aneddoti divertenti della produzione; a concludere gli incontri pomeridiani è stata la delicatezza di Ilaria Gaspari, scrittrice che ha realizzato il podcast “Chez Proust” dedicato al celebre scrittore francese e alla sua opera.

Sabato e domenica

Sabato 11 novembre si comincia alle 16 in galleria con Matteo Cavezzali e Gianni Gozzoli che ci raccontano “Come fare un podcast”; Alle 17 Sabrina Tinelli di Chora Media e Andrea Borgnino di RaiPlay Sound invece provano a spiegare come “Produrre un podcast”; alle 18 è la volta di Chiara Galeazzi, scrittrice, autrice e speaker di Radio Deejay che presenta il suo esordio letterario “Poverina”, un memoir ironico che è considerato uno dei libri rivelazione del 2023; chiuderà il programma di sabato Valeria Montebello con “Il sesso degli altri” alle 21.30 in Teatro: podcast di successo, racconto dissacrante e profondo sui ruoli di genere e sul femminismo.

La domenica si apre alle 16 in Galleria con Andrea Borgnino (Rai) e il compositore e autore Roberto Paci Dalò con “Podcast e Radio” prima di spostarsi in teatro. Alle 17 arriva Stefano Nazzi con “Indagini”, il podcast crime che il giornalista de “Il Post” racconta ogni primo del mese con un enorme seguito di pubblico i crimini più efferati della storia italiana; alle 18 sale sul palco lo scrittore Paolo Nori con “Due volte che sono morto”, il podcast surreale e magnifico in cui l’esperto di Dostoevskij racconta con il suo stile inconfondibile due volte in cui fu dato per morto; alle 19 l'evento conclusivo con Mauro Pescio, autore e voce di “Io ero il Milanese”, podcast e libro di successo sulla vita di un rapinatore seriale.

Il programma nel dettaglio

Sabato 11

ore 16 Matteo Cavezzali e Gianni Gozzoli “Come fare un podcast” - Galleria Leonardo da Vinci

ore 17 Sabrina Tinelli (Chora Media) e Andrea Borgnino (RaiPlaySound) “Produrre podcast” - Galleria Leonardo da Vinci

ore 18 Chiara Galeazzi “Poverina” - Galleria Leonardo da Vinci

ore 21.30 Valeria Montebello “Il sesso degli altri” - Teatro Comunale

Domenica 12

ore 16 Andrea Borgnino e Roberto Paci Dalò “Podcast e Radio” - Galleria Leonardo da Vinci

ore 17 Stafano Nazzi “Indagini” - Teatro Comunale

ore 18 Paolo Nori “Due volte che sono morto” - Teatro Comunale

ore 19 Mauro Pescio “Io ero il milanese” - Teatro Comunale