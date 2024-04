Cesenatico, fabbricato divorato dal fuoco in via Saltarelli, paura per le bombole di Gpl VIDEO GALLERY

L’incendio di un piccolo fabbricato di servizio in via Saltarelli, vicino all’antico casale, ha impegnato i vigili del fuoco all’alba. Attorno alle 5.50, due squadre del Distaccamento di Cesena, una dei volontari di Savignano e una autobotte della sede centrale di Forlì sono intervenute, a seguito dell’allarme lanciato da una residente in zona, che aveva sentito il crepitio delle fiamme. Innanzitutto, gli uomini del 115 hanno accertato che non ci fossero persone all’interno e poi, oltre a domare il rogo, si dono precipitati a mettere in sicurezza alcune bombole di Gpl che si trovavano sul posto.