Cesenatico, fa “saltare” l’etilometro: guidava con un tasso alcolemico 7 volte oltre il consentito

Un automobilista ubriaco con un tasso alcolemico 7 volte oltre il consentito. Lo scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio e spicca un dato in cui l’etilometro ha raggiunto picchi incredibili. I controlli, attuati nelle aree del territorio ritenute di maggiore interesse operativo e lungo le arterie stradali più frequentate, si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di 13 persone.

Tre automobilisti denunciati per “guida in stato di ebbrezza alcolica” (di cui due coinvolti in un sinistro stradale) poiché, sottoposti ad accertamenti sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge, con valori compresi tra lo 0,89 g/l e 3,68 g/l (quest’ultimo dato è 7 volte oltre il consentito). Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena ed i veicoli in due casi affidati a persona idonea alla guida mentre nel terzo caso, sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della successiva confisca.

Denunciati due giovani per “porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, poiché trovati in possesso rispettivamente di un “piede di porco” e di due coltelli di medie dimensioni, il primo a serramanico ed il secondo a farfalla, che sono stati sequestrati.

Denunciati sei cittadini stranieri per “essersi trattenuti irregolarmente sul territorio nazionale”, poi avviati presso il competente Ufficio stranieri per la procedura di espulsione. Nella circostanza uno dei sei è stato anche denunciato per “invasioni di edifici” e “furto” di una bicicletta, poi restituita all’avente diritto, dalle pertinenze di un’abitazione;

Denunciata un’ulteriore cittadina straniera per “avere violato l’ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale”, poi avviata presso il competente Ufficio stranieri per la procedura di espulsione;

Infine denunciato un uomo per “ricettazione”, poiché trovato in possesso di una tessera sanitaria risultata rubata, nei giorni scorsi, ad un cittadino residente a Modena.