Cesenatico, Ex Lavatoio e Largo San Giacomo: un progetto da 3,5 milioni: “Migliora l’offerta culturale e turistica”

Nella serata di ieri, l’Amministrazione Comunale di Cesenatico ha presentato alla cittadinanza il progetto di rigenerazione urbana dell’Ex Lavatoio e dell’area verde di Largo San Giacomo. All’evento – organizzato in sinergia con il Comitato di Zona Centro-Boschetto erano presenti quaranta persone. Vi hanno preso parte il sindaco Matteo Gozzoli, la dirigente comunale Chiara Benaglia, il tecnico comunale Francesco Cola, l’architetto Valentina Dallaturca dello studio Dodi Moss di Genova e l’architetto Nicola Piazza dello studio Piercurrà Architettura. La serata si è aperta con un saluto di Chiara Abbondanza, vicepresidente del Comitato Centro-Boschetto.