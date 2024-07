Cesenatico, estate più sicura col presidio di polizia con 20 agenti per due mesi

Due mesi di attività piena per il Posto estivo di polizia, anziché uno, come è avvenuto invece nell’estate scorsa. Venti gli agenti in servizio, di cui 15 di rinforzo inviati dal Ministero dell’Interno. Tutti impegnati nel controllo del territorio lungo la costa.

Sono i dati salienti del presidio stagionale che è stato riattivato a partire dal 1° luglio in viale Leonardo Da Vinci e rimarrà operativo fino al 31 agosto. Coabiterà col comando della Guardia costiera del Circondario marittimo di Cesenatico, nella cui sede sono in corso lavori di restauro e ammodernamento.

A presentare questo potenziamento del sevizio di sicurezza è intervenuto ieri mattina il questore Claudio Mastromattei. Si è soffermato a illustrare dotazione e metodo di lavoro del presidio, sotto il comando del commissario Paolo di Masi. Presenti all’incontro davanti alla stampa anche il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore alla Sicurezza Mauro Gasperini. Il primo cittadino si è complimentato e ha ringraziato il questore per avere anticipato a inizio luglio l’arrivo dei poliziotti, con la prospettiva di mantenerli per entrambi i mesi centrali dell’estate. Svolgeranno una preziosa attività al fianco delle altre forze dell’ordine presenti sul territorio.

«Prima con il posto fisso e poi con il presidio stagionale, la disponibilità di agenti è quanto mai importante per gli abitanti, i turisti, gli operatori economici - ha affermato il sindaco - E la loro azione si estenderà all’intera costa all’interno del territorio provinciale, da Cesenatico a Gatteo, da Savignano a San Mauro Mare».

Il questore Claudio Mastromattei si è soffermato su funzione e sugli aspetti organizzativi del presidio: «Il Ministero dell’Interno ha destinato 15 agenti di rinforzo estivo da impegnare a questo servizio. Verranno affiancati da altri 5 effettivi in forza al questura di Forlì e al commissariato di Cesena, che già hanno esperienza e conoscenza del territorio di costa».

Sulla coabitazione con la Guardia costiera nella storica caserma di viale Leonardo da Vinci, che è di fianco al comando della polizia locale, il questore ha sostenuto che «la vicinanza sarà motivo per una più stretta di collaborazione. Così come avviene con tutte le altre forza dell’ordine presenti sul territorio, in primis la Compagnia dei carabinieri di Cesenatico».

Gli agenti in forza al presidio stagionale avranno essenzialmente compiti di presenza e controllo attivo sul territorio. Perciò i cittadini non potranno rivolgersi direttamente nella sede estiva per sporgere denunce.

Poi Mastromattei ha annunciato che «ordinanze ad hoc saranno emesse in occasioni particolari, ogni volta che manifestazione di richiamo ed eventi renderanno necessario l’impiego di più uomini e mezzi, a cominciare alla Notte Rosa di venerdì 7 luglio».

All’inaugurazione del presidio era presente anche il comandante di Circomare Cesenatico, Francesco Marzolla.