Cesenatico, eroina addosso e altra nel bed and breakfast: arrestato spacciatore

Eroina pronta per essere smerciata al dettaglio. Gli uomini della polizia locale di Cesenatico hanno tratto in arresto, due pomeriggi fa, un 31enne di origini tunisine, incensurato, che gravita normalmente tra le zone della provincia di Forlì-Cesena e quella di Ravenna.

In quest’ultimo periodo Amor Ben Jhenia, alloggia in un bed e breakfast della zona di viale Cavour a Ponente. Ed è proprio in zona Ponente che gli agenti della Polizia locale cesenaticense stavano eseguendo dei controlli di routine su strada quando hanno deciso di fermarlo ed identificarlo.

Il nervosismo che il 31enne ha mostrato alla vista delle divise ha convinto gli agenti ad approfondire gli accertamenti sulla sua persone. È qui che sono spuntate delle dosi di eroina confezionate e pronte per essere spacciate. Circa 6 grammi della droga.

A quel punto, nel cuore del pomeriggio, le ispezioni degli investigatori di polizia locale si son o spostate nell’alloggio che l’uomo ha in questo momento a Cesenatico. Un albergo che ha anche il servizio di bed e breakfast, a non molta distanza dal luogo dove avevano fermato il tunisino. Qui gli agenti hanno trovato ulteriori 23 grammi della stessa sostanza, eroina, oltre a materiale per il confezionamento e poco meno di 200 euro in contanti ritenuti provento di attività di spaccio.

L’uomo è stato a quel punto arrestato e trattenuto in camera di sicurezza per tutta la nottata.

Ieri mattina in tribunale a Forlì l’arresto è stato convalidato e Amor Ben Jhenia, incensurato, ha scelto la formula del patteggiamento. Era difeso dall’avvocato Luca Donelli del foro di Ravenna. La pena concordata per lui è stata di un anno e 8 mesi di reclusione, con pena sospesa. Dopo la quale è tornato libero.