Cesenatico, entra di notte in chiesa e si filma mentre compie atti osceni: 18enne denunciato

I Carabinieri della Stazione di Cesenatico hanno identificato e denunciato all’Autorità giudiziaria, per i reati di “deturpamento o imbrattamento di cose altrui e offese a una confessione religiosa mediante vilipendio”, un 18enne che, circa una decina di giorni fa, si era introdotto nottetempo, previa effrazione, all’interno di una chiesa ubicata nel comprensorio del comune di Cesenatico.

Qui il giovane aveva girato, con il suo cellulare, un video in cui si è ripreso mentre imbrattava e scriveva frasi offensive all’interno del luogo di culto e compiva atti osceni. Le immediate indagini svolte dai carabinieri, hanno consentito di individuare, in breve tempo, il presunto autore e di denunciarlo alla competente autorità giudiziaria.