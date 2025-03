Cesenatico, entra armato di martello nel negozio e si fa consegnare 90 euro: 53enne scoperto e denunciato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Cesenatico, hanno individuato e denunciato un uomo, ritenuto il presunto autore di una rapina ad un negozio di abbigliamento, avvenuta lo scorso week-end, quando, dopo essere entrato armato di un martello, ha minacciato la commessa, facendosi consegnare la somma di circa 90 euro.

Le attività investigative dei militari, attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e i riscontri alle dichiarazioni di vari testimoni, hanno portato a raccogliere numerosi indizi che hanno indicato il presunto responsabile in un 53enne. Gli elementi raccolti a carico dell’indagato, hanno portato gli investigatori a metterlo in relazione ad alcuni precedenti episodi, sempre in danno dello stesso esercizio, tra cui una tentata rapina con un coltello avvenuta in dicembre e non riuscita per la pronta reazione di una dipendente, oltre a diversi tentativi di furto, tutti non riusciti. L’uomo, rintracciato a bordo della sua auto mentre transitava nuovamente nei pressi dell’esercizio commerciale, è stato fermato e, a seguito della perquisizione, sono stati rinvenuti un martello, un coltello da cucina e un passamontagna, nascosti in un vano della autovettura.

La successiva perquisizione domiciliare ha, inoltre, permesso di rinvenire gli indumenti ed un paio di occhiali da sole riconoscibili come quelli indossati nel corso dell’ultima rapina e immortalati dalle telecamere. L’uomo, al termine delle operazioni di rito, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Forlì quale presunto autore dei reati di “rapina”, “tentata rapina”, “danneggiamento” e “tentato furto”.