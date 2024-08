Cesenatico, “ecco il conto” e scoppia il pandemonio con i clienti: arriva la Polizia per mettere pace

A Cesenatico, numerosissimi sono stati gli interventi effettuati dalle volanti del Presidio estivo di Polizia, soprattutto tra sabato e domenica per segnalazioni varie, tra cui tante per persone ubriache che disturbavano. In caso di liti, spesso nate per futili motivi o per l’abuso di alcol, l’azione degli uomini in divisa ha fatto sì che i dissidi tra privati siano stati risolti con una riappacificazione tra le parti in causa; è il caso dell’intervento presso un ristorante della zona, per un litigio piuttosto animato tra il ristoratore e due avventori. In particolare il gestore del locale deplorava il comportamento poco consono tenuto dai due, mentre i clienti lamentavano l’aggressività del gestore e il servizio, a loro dire non commisurato al conto. La lite è stata risolta sul posto dagli agenti che sono riusciti a riportare la calma tra i contendenti e a riappacificare gli animi. Alla fine la situazione è stata risolta ei clienti hanno saldato il conto.