Cesenatico e Nove Colli alleati al progetto “Via Romagna”

Anche Cesenatico e la Nove Colli saranno protagonisti del progetto “Via Romagna – una rete di percorsi ciclopedonali”, con l’obiettivo di rendere più accessibile e attrattivo l’itinerario dedicato agli amanti della bicicletta e delle passeggiate. Grazie a un investimento complessivo di 394.000 euro – metà provenienti dal Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) e metà da risorse provinciali – saranno realizzate nuove segnaletiche, aree di sosta attrezzate e interventi di manutenzione straordinaria lungo i tracciati che attraversano i Comuni di Castrocaro, Bertinoro, Meldola, Galeata, Santa Sofia, Bagno di Romagna, Forlì, Forlimpopoli e Sarsina. Protagonista di questo intervento anche il tracciato della Nove Colli, la Granfondo simbolo di Cesenatico che parte e arriva proprio sul lungomare in una tradizione lunga più di cinquant’anni. È prevista l’installazione di 230 cartelli dedicati – insieme alla Granfondo del Sale – con 8 pannelli informativi dedicata ai comuni attraversati.

Il progetto si inserisce all’interno del più ampio itinerario ciclabile regionale che coinvolge anche le province di Ferrara, Ravenna e Rimini e prevede la tabellazione completa della Via Romagna, un percorso di 462 km da Comacchio a San Giovanni in Marignano che attraverserà anche il nostro entroterra provinciale. Saranno create aree di sosta attrezzate con la creazione di sette postazioni per la riparazione delle biciclette, tre punti di ricarica per e-bike e 3 aree coperte con panchine. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria si prevede il ripristino del piano viabile lungo circa 1,8 km dell’itinerario della Via Romagna.