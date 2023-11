Cesenatico: è morto Martino Leonardi, pioniere del commercio e dell’associazionismo

Morto a 87 anni Martino Leonardi. A lui si deve agli inizi degli anni Sessanta il primo supermercato Coop a Cesenatico, ma è stato anche uno dei fondatori dell’allora “Centro sociale anziani”, divenendone per un paio di decenni granitico presidente. I risultati conseguiti gli hanno dato ragione, come l’attuale presidente del “Centro sociale Anziani Insieme”, il professor Otello Guidi, gliene dà merito: «Se oggi il nostro centro sociale è quello che è, con tutta la sua organizzazione, gli spazi, le attività svolte, i corsi, i quasi 900 iscritti, lo si deve prima di tutti a Martino. Alle sue iniziative, alla sua abilità nell’essere caparbio e volitivo, capace e determinato. E i risultati sono venuti, fin da quando nel 1992 si concretizzò il Centro sociale anziani, che allora si trovava lungo il porto canale, dove oggi c’è l’Antiquarium, mentre poi con tutta la sua struttura fu trasferito nel 1999 in viale Trento dove è ora. Anche in questo e il tutto il percorso e lo sviluppo del centro Leonardi è stato un protagonista, punto di riferimento».

Martino Leonardi aveva iniziato con gestire alcune attività e poi è stato il direttore del supermercato Coop di Cesenatico, che in origine era stato aperto nell’ex Mercato ittico all’ingrosso, oggi sede della Galleria comunale d’arte “Leonardo da Vinci”; in seguito trasferito in un palazzo di viale Roma ora in attesa di recupero (oggi la Coop Adriatica è aperta in via Saffi). Ma il nome e l’attività pubblica di Martino Leonardi resta legato al Centro Sociale Anziani di cui fu uno dei fondatori più attivi e capaci, alle attività del centro ricreativo, all’organizzazione della struttura, all’apertura della Casa nel parco, come anche all’idea dell’Università degli adulti. Uomo semplice e pragmatico ha sempre trovato il modo di farsi ascoltare e considerare. E venuto a marcare mercoledì, dopo aver combattuto fino all’ultimo con la sua proverbiale tenacia, contro un male incurabile. Lascia la moglie Rosa e i figli Leo, Grazia e Maurizio. I funerali avranno luogo sabato 18 novembre alle 10, partendo dalla camera mortuaria dell’Ospedale Marconi di Cesenatico, per la chiesa parrocchiale di Santa Maria Goretti a Madonnina, dove alle 10,30 sarà celebrata la Messa. La salma sarà tumulata nel cimitero urbano. Le offerte raccolte saranno devolute all’Irst di Meldola.