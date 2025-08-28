Cesenatico, è morta Carla Rita Ferrari, per anni ha guidato la struttura oceanografica Daphne

CESENATICO. Si è spenta oggi a 66 anni dopo una lunga malattia Carla Rita Ferrari. Ha guidato la Struttura Oceanografica Daphne dal 2012 fino al 2021. «L’impegno, la passione e la dedizione che ha dedicato al mare Adriatico sono stati un esempio per tutta la comunità e hanno gettate le basi per il lavoro di un settore così importante come quello dell’economia blu, mantenendo sempre come obiettivi cardine la tutela dell’ambiente e la biodiversità», così scrive in una nota il Comune di Cesenatico..

«Carla era una professionista e grande conoscitrice del nostro mare e delle sue caratteristiche», aggiunge il sindaco Matteo Gozzoli, «sempre preparata e sempre disponibile anche nelle emergenze a dare il suo contributo. Perdiamo una donna di scienza con un forte attaccamento al territorio e alla struttura Oceaonografica Daphne che ha fatto crescere negli anni facendola diventare un punto di riferimento per tutta la costa. Sentite condoglianze al marito Attilio (il biologo Rinaldi, ndr) con cui ha condiviso una vita di studi sul mare Adriatico e condoglianze e alla figlia Sara».