Cesenatico, dopo un 2024 con 160mila presenze Eurocamp rilancia: “Tommy Marino e Tay Aguero ospiti doc per il 2025”

Eurocamp a Cesenatico ha salutato con soddisfazione un 2024 con 160mila presenze complessive nelle cinque strutture gestite. “Un dato certamente importante - sottolineano i gestori - peraltro “spalmato” su tutti e dodici i mesi dell’anno: considerato che, oltre all’enorme mole di eventi estivi (camp di vari sport, iniziative giovanili, finali nazionali e regionali di eventi organizzati da vari e enti e federazioni), Eurocamp ospita ormai da anni diversi tornei di volley e di basket anche durante i periodi di bassa stagione – Natale, Pasqua – con miglia di presenze di giovani provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Per quanto riguarda le presenze estere, fra l’altro, la particolare modalità operativa di Eurocamp – basata spesso sul richiamo da parte di personaggi sportivi importanti e riconosciuti nei paesi d’origine – ha ormai consolidato presenze significative anche da località inconsuete per la riviera: Ungheria, Finlandia, Lettonia, Danimarca, Spagna...”.

Per il 2025 il nome di maggior richiamo sarà quello di Tommy Marino, ex giocatore di basket (visto anche a Ravenna) e telecronista di Sky; ma per gli appassionati di volley sarà significativa anche la presenza di Tay Aguero, indimenticata campionessa del volley, due volte scudettata e campionessa d’Europa con la nazionale azzurra.