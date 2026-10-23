Cesenatico, dopo sorpassi spericolati prova la fuga davanti ai Carabinieri: motociclista denunciato

I Carabinieri di Cesenatico hanno denunciato un motociclista per “inottemperanza agli ordini di agenti e funzionari con modalità che mettono in pericolo la pubblica incolumità”. Il motociclista, durante un posto di controllo non si è fermato all’alt imposto dai Carabinieri che lo avevano notato mentre effettuava, in sella ad un motociclo, sorpassi spericolati, dandosi successivamente a pericolosa fuga a forte velocità, mettendo a repentaglio la propria e l’altrui incolumità. Il motociclo è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca.