Cesenatico, dopo l’incendio il ripristino record: oggi riparte il ristorante Capogiro

Oggi il ristorante Capogiro riapre dopo che il 13 di giugno un incendio aveva affumicato e messo fuori uso la cucina, provocando danni ingenti.

Le fiamme sprigionatesi all’interno della cucina del ristorante erano divampate all’ora di pranzo di giovedì 13 giungo, quando già i clienti di giornata stavano per prendere posto ai tavoli. A causarlo era stato un guasto: il blocco del timer del termostato aveva fatto andare in ebollizione una friggitrice e in men che non si dica il rogo si era esteso bruciando e divorando ogni cosa incontrata. Solo la prontezza dei gestori e del personale presente nel ristorante-pizzeria hanno fatto in modo che le fiamme non si propagassero all’interno, nelle ampie sale della struttura. Non appena hanno capito cosa stava succedendo hanno chiamato i soccorsi e messo al sicuro i primi avventori che stavano prendendo posto ai tavoli. Fondamentale l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco accorsi subito sul posto.

In tempo record sono stati fatti i lavori di recupero e rimesso a nuovo impianti, cappa e fornelli, per fare in modo che lo storico e avviato locale ubicato in via Giovanni e Sebastiano Caboto a ponente potesse riaprire e non perdere la stagione turistica bella che incominciata. Superato l’inconveniente da oggi tornano a ricevere la clientela.