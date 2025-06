Cesenatico, dopo i lavori Palazzo Saffi torna luogo di spettacolo col sold-out di Schettini, prima di ridiventare scuola da settembre

Completati i lavori, Palazzo Saffi tornerà a funzionare temporaneamente come scuola a partire da lunedì 15 settembre e per tutto l’anno scolastico 2025-2026. Faranno lezione lì i ragazzini e le ragazzine delle medie “Dante Arfelli” di Boschetto, in quanto nella loro scuola si aprirà oggi il cantiere per l’adeguamento sismico, opera da 1 milione di euro possibile grazie ai fondi europei del Pnrr. Ma intanto, il cortile della struttura in via Aurelio Saffi è tornato a ospitare gli eventi di “Ribalta Marea”, facendo subito il tutto esaurito, con un incredibile divulgatore scientifico che ha entusiasmato il pubblico, a partire dai giovanissimi.

In quel complesso, che include lo spazio conosciuto come teatro all’aperto di Largo Cappuccini, già prima dell’estate erano terminati i lavori di miglioramento sismico. Anche in questo si sono potuti realizzare grazie a un finanziamento del Pnrr di 1,3 milioni di euro. Se ne è occupato il consorzio Cear aggiudicatario dell’appalto, con la Fs Costruzioni come ditta esecutrice. Il palazzo ottocentesco, che per circa un secolo e mezzo è stato quasi ininterrottamente sede della scuola elementare “2 agosto 1849” (intitolazione che fa riferimento alla data in cui Garibaldi si fermo a Cesenatico), è stato messo in sicurezza contro il rischio terremoti. Fino a un anno fa era la casa didattica degli alunni del 1° Circolo didattico, che poi si sono trasferiti definitivamente nella nuova scuola costruita di viale Torino, a Boschetto.

Spazio eventi: debutto col botto

Ora, in attesa di accogliere di nuovo gli alunni della “Arfelli”, Palazzo Saffi è tornato ad essere sede di “Ribalta Marea”, storica rassegna di spettacolo musicale e di prosa, che si allestisce ogni estate con spettacoli solitamente a pagamento. Nell’estate 2024, proprio a causa dei lavori in corso, gli eventi erano però spostati, in forma gratuita stati in piazza Spose dei Marinai. Quest’anno si è tornati nel teatro all’aperto di Largo Cappuccini, cioè l’area cortilizia di palazzo Saffi, dove sono state montate tribune, platea e palcoscenico. E subito al debutto c’è stato il sold-out nella serata che ha avuto come protagonista l’insegnante di fisica e noto divulgatore Vincenzo Schettini. Con una performance di un’ora e mezzo ha catturato l’attenzione spiegando come la fisica si presenti nella quotidianità anche d’estate: dalla maree al funzionamento dell’altra e bassa pressione, dalle onde radio all’elettromagnetismo, fino all’abbronzatura in spiaggia. Dopo gli esperimenti di fisica, con ragazzini sul palco, è stato chiamato a fine serata a firmare oltre 300 autografi, che gli sono stati chiesti anche da tanti bambini.

“Ribalta Marea” tornerà nel cortile di Palazzo Saffi il 13 luglio: sul palco il pianista e compositore canadese Tony Ann.