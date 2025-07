Cesenatico, distruggono a calci e pugni la vetrata alla fermata del bus: arriva la Polizia e denuncia due giovani

Un equipaggio della volante del Presidio di Polizia di Cesenatico è intervenuta per bloccare due giovani che stavano distruggendo a calci e pugni la vetrata della banchina della fermata dell’autobus, sita sul viale Carducci, all’altezza della Colonia dell’Agip.

I due giovani, entrambi di Cesenatico, sono parsi “nervosi ed arrabbiati”, per non meglio specificate motivazioni personali ed in un primo momento hanno mantenuto un atteggiamento ostile anche nei confronti degli agenti intervenuti che, pur con qualche difficoltà, sono però riusciti a riportarli alla calma senza conseguenza alcuna. In particolare uno dei due, ha colpito talmente forte la struttura di vetro della fermata che si è procurato una ferita al gomito destro. Gli agenti hanno quindi provveduto ad accompagnare i ragazzi negli Uffici del Presidio di Polizia al fine di procedere alla loro compiuta identificazione ed alla redazione degli atti.

Una volta contattato personale dell’Atr per l’acquisizione della denuncia-querela per i fatti accaduti, i due giovani sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per danneggiamento aggravato in concorso per aver causato ingenti danni alla struttura della fermata dell’autobus senza nessun motivo giustificabile. A carico di uno dei due ventenni, si è proceduto anche alla denuncia in stato di libertà per la ricettazione di un bracciale, che il ragazzo, in un primo momento, ha tentato di tenere nascosto, e che ancora riportava attaccata l’etichetta con il prezzo. Il bracciale, dopo una verifica presso alcuni esercizi pubblici della zona, è risultato essere oggetto di furto in danno di un esercizio commerciale di Gatteo Mare, i cui proprietari non si erano nemmeno accorti della sparizione della merce che è stata restituita all’atto della denuncia. Nello zaino del giovane denunciato, inoltre, è stata rinvenuta anche una piccola quantità di hashish, ritenuta essere destinata al consumo personale; pertanto, il giovane, per tale violazione, è stato segnalato anche alla Prefettura per le valutazioni di competenza.