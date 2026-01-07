Cesenatico dice addio allo storico vigile del mercato

Si è spento all’età di 101 anni Oberdan Araldi, per almeno un quarto di secolo era stato l’uomo in divisa del porto. Una lunga vita la sua, ricordato e citato ancora oggi da pescatori, marinai di Cesenatico come il vigile urbano del Mercato. L’autorità di controllo allora, demandato a sovrintendere la regolarità delle fasi di sbarco e compravendita all’esterno e all’interno del Mercato ittico all’ingrosso comunale. Quando Oberdan compì i 100 anni, il 30 ottobre del 2024, i suoi amici pescatori e commercianti ittici, al bar Luison gli fecero trovare, una sorpresa, d’accordo con le figlie Anna e Edera: la torta di compleanno per festeggiarlo in allegria, ricordando i vecchi tempi. Uomo tutto d’un pezzo, alto e magro, alle volte severo ma sempre preciso e corretto. Una persona schietta e genuina a cui tutti hanno sempre portato stima e rispetto, anche dopo la pensione. Fin quasi all’ultimo dei suoi giorni, inforcava l’inseparabile bicicletta per tornare lungo le banchine del porto a salutare gli amici.