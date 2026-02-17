Cesenatico dice addio a Claudio Buda, il mecenate della musica

Si è spento all’età di 83 anni Claudio Buda, persona molto nota a Cesenatico. Per tutta la vita ha avuto uno sola e unica passione totalizzante: le canzoni e la musica. Passione che gli era stata trasmessa dal padre Ferdinando, tenore di una certa fama e dalla madre di origine tedesca imprenditrice nel campo della moda. Aveva trasformato la sua grande casa in via Baldini in un rifugio-santuario della musica: grammofoni e strumenti musicali, ovunque giradischi, sintonizzatori e tanti tantissimi dischi della canzoni di successo dagli anni Cinquanta agli anni Settanta che interpretava e amava cantare, con quella sua voce piena e profonda, quasi baritonale. Persona benestante, il suo era piacere musica allo stato puro. Ancora diversi anni fa per un alcune stagioni estive, sempre con finalità di beneficenza, era riuscito nel mettere insieme una reunion di amici cantanti e musicisti per dare spettacolo nella sua Cesenatico. Lascia la moglie Bruna con la quale ha sempre vissuto. I funerali si terranno oggi, partendo dalle 14.30 dalla camera mortuaria dell’ospedale Marconi, per la chiesa di San Giacomo Apostolo dove alle 15 sarà officiata la messa prima, della tumulazione nel cimitero urbano.