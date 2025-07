Cesenatico, di nuovo in funzione ponte mobile al porto turistico: ecco gli orari

Ha ripreso a funzionare il ponte mobile di “Onda Marina” e sono stati anche affissi gli orari di quando sarà in funzione: la mattina dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30. Si stratta di una passaggio ciclopedonale che da via Magrini, in centro, attraversa l’adiacente viottolo del Circolo Nautico per consentire di raggiungere il lungomare di Ponente e da lì la spiaggia e il mare, in piazza Spose dei Marinai, senza dover fare un lungo giro a piedi o in bici attorno al perimetro recintato della darsena per la nautica da diporto, lungo le via Caboto, Andrea Doria, Vespucci.

La passerella mobile in ferro è azionata da un operatore in una torretta di comando. Rimane in aderenza alla banchina est della darsena da diporto quando c’è fare passare, yacht a vele, imbarcazioni di lusso, pilotine, mentre si apre quando ci sono persone a piedi o in bicicletta da fare passare da una sponda all’altra.

Di recente residenti e turisti avevano sollecitato il ritorno in funzione del ponte apribile e la determinazione degli orari in cui era possibile passarci sopra durante la stagione estiva. Il Comune si era attivato per farlo nel più breve tempo possibile. Il porto turistico di Cesenatico è gestito dal 1996 tramite la società “Coast to Coast” che fa capo a Gaetano Astolfi, imprenditore turistico originario di Bellaria Igea Marina.

Dai primi giorni di luglio, il servizio estivo che consente il passaggio è stato ripristinato.

Finito il termine cinquantennale di concessione di “Onda Marina”, il Comune di Cesenatico ha dato corso a un project financing, scaduto a fine marzo scorso per cercare operatori economici interessati allo sviluppo e gestione economico finanziaria del porto turistico di Cesenatico per vent’anni. Nella seconda metà di giugno è stato scelto uno dei due progetti presentati, con la richiesta di integrazioni. Nel bando è stata prevista una lunga serie di miglioramenti della struttura interna e delle prescrizioni di interesse pubblico, tra le quali la gestione del ponte apribile, l’innalzamento di 80 centimetri della banchina sull’intero perimetro della darsena, in funzione anti-esondazione, e un parcheggio a uso pubblico. Nello specifico, viene pretesa la continuità nell’impegno della predisposizione di un adeguato orario di utilizzo del ponte mobile a favore della cittadinanza. Appunto per consentire tramite la passerella mobile il collegamento dal centro urbano (nella zona del mercato ittico) al lungomare di Ponente.

Intanto, per quest’anno, continuerà a essere in capo al gestore in carica l’intero servizio alla nautica da diporto di “Onda Marina”.