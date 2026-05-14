Cesenatico, deve scontare quasi 4 anni per rapina: arrestato dai Carabinieri

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Cesenatico hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì nei confronti di un 39enne tunisino, senza fissa dimora.

L’uomo, rintracciato nel pomeriggio di ieri nel territorio di Cesenatico, dovrà espiare la pena di 3 anni, 10 mesi e 28 giorni di reclusione, inflittagli con sentenza del febbraio 2025 dal Gup del Tribunale di Forlì e confermata dalla Corte d’Appello di Bologna, per una rapina aggravata, consumato a Cesenatico nell’ottobre 2024 e per il quale, all’epoca dei fatti, era stato denunciato a piede libero. Espletate le formalità di rito, il prevenuto è stato associato alla Casa Circondariale di Forlì, ove permarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’espiazione della pena.