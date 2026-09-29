Cesenatico, deve scontare quasi 4 anni per droga: 32enne arrestato e condotto in carcere

I Carabinieri di Cesenatico, hanno eseguito un provvedimento detentivo disposto dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, procedendo all’arresto di un 32ennne del luogo. L’uomo, rintracciato nel comune di Cesenatico, deve espiare una pena residua di 3 anni, 10 mesi e 6 giorni di reclusione, per delle condanne inflitte dal Tribunale di Forlì, a seguito della commissione di una serie di reati (per i quali era stato condannato a quasi 6 anni di carcere, una parte dei quali già scontati in custodia cautelare). L’uomo doveva rispondere di detenzione stupefacenti ai fini di spaccio, produzione e traffico illecito di stupefacenti, falsificazione di monete, spendita e introduzione di monete falsificate, porto illegale di arma da guerra e pistola e tentata estorsione – commessi, in provincia di Forlì-Cesena, tra l’ottobre 2016 e il luglio 2021.

Al termine delle procedure finalizzate alla sua esatta identificazione, il 32enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Forlì.