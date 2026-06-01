Cesenatico, deve scontare quasi 4 anni e mezzo di carcere per rapine e lesioni: 26enne arrestata

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Cesenatico, hanno eseguito un provvedimento detentivo, disposto dalla Repubblica di Forlì, procedendo all’arresto di una 26ennne ucraina, rintracciata a Cesenatico, dove da tempo era domiciliata. La giovane è stata condannata per una serie di reati: due rapine, con ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, commesse a Brescia nel febbraio 2017 e Milano nel maggio 2019, e una ulteriore rapina pluriaggravata, lesioni personali aggravate e porto di armi o strumenti atti all’offesa, commessi a Cesenatico, nell’ottobre 2024. In seguito a questa serie di reati, doveva scontare un residuo di cumulo pena (al netto di oltre 10 mesi già scontati) di 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione, per cui al termine delle procedure svolte presso la caserma Carabinieri di Cesenatico (per l’identificazione e l’esecuzione del provvedimento), è stata condotta presso la Casa Circondariale di Forlì.