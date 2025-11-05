Cesenatico. Denunciati tre giovani per rapina e spaccio di cocaina

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cesenatico e della Stazione di Gambettola hanno eseguito alcune perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica di Forlì, nell’ambito di un procedimento penale che vede indagati tre giovani, ritenuti presunti responsabili, a vario titolo, dei reati di rapina e spaccio di sostanze stupefacenti, ai danni di un giovane assuntore della zona.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Forlì, ha preso avvio dopo alcune informazioni raccolte dai militari su un episodio di spaccio di cocaina — circa venti grammi — venduta al giovane. Dopo la cessione della droga e il pagamento parziale della somma pattuita, il pusher avrebbe costretto l’acquirente, sotto minaccia, a consegnargli altro denaro e il proprio telefono cellulare. Successivamente, avrebbe incaricato due complici — inizialmente presentatisi come mediatori per il recupero del telefono — di minacciare e picchiare nuovamente la vittima, costringendola a effettuare un bonifico di un’ulteriore somma di denaro su un conto a loro riconducibile.

Gli investigatori dell’Arma, partendo dalle prime informazioni raccolte, hanno concentrato l’attività sulla ricostruzione dei movimenti bancari (prelievi e bonifici) per tracciare il percorso del denaro, complessivamente pari a diverse migliaia di euro. Fondamentali si sono rivelate anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza, che hanno consentito di individuare i tre presunti autori — tutti poco più che ventenni, già noti alle forze dell’ordine — e di ricostruirne i movimenti.

Le perquisizioni, disposte dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì ed eseguite presso le abitazioni degli indagati, hanno portato al sequestro di materiale ritenuto utile alle indagini e, in casa di uno di loro, anche di un involucro contenente diversi grammi di sostanza stupefacente.