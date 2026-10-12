Cesenatico, demolito il ponte di via Fenili: via alla nuova costruzione

Il ponte di via Fenili non c’è più: nei giorni scorsi è stata infatti completata la demolizione del vecchio manufatto, un passaggio fondamentale per questo importante intervento sul territorio. Ad eseguire le operazioni è la ditta “Zini Elio - Impresa di Costruzioni” di Bologna con un investimento totale di 770.000 euro. Rimane ovviamente chiuso il traffico in entrambi in sensi di marcia e la chiusura rimarrà effettiva fino a maggio 2027, come prevede il cronoprogramma dei lavori.

Il nuovo ponte – progettato dall’Ingegnere Luigi Battistini di Cesena – verrà realizzato con strutture portanti in travi prefabbricate, parapetti in corten e fondazioni in pali trivellati, e dovrà sostituire quello esistente in acciaio - Ponte Bailey - che si trova in pessime condizioni statiche, presente da oltre 80 anni, e non risponde più alle attuali esigenze di sicurezza e portata dei veicoli che lo attraversano quotidianamente. L’intervento, realizzato in condivisone con il Consorzio di Bonifica della Romagna (in qualità di ente gestore dei canali), riguarderà anche la risistemazione degli argini del canale consorziale Rigoncello nel tratto di competenza del ponte, oltre che una risagomatura del manufatto per garantire una maggiore portata di acqua. Il nuovo ponte sarà a doppio senso di marcia con la creazione anche di una corsia ciclopedonale lato Rimini.