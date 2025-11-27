Cesenatico, defibrillatore danneggiato: il gestore della ruota e il Rotary ne donano uno nuovo alla città

Si è svolta ieri la consegna del nuovo defibrillatore di Piazza Costa dopo che quello che era presente è stato danneggiato. Tutto questo è stato possibile grazie alla generosità di Manuel Rambelli - gestore e proprietario della ruota panoramica di Piazza Costa – e del Rotary Club Cesenatico Mare che con una donazione hanno acquistato la nuova apparecchiatura. A occuparsi della manutenzione sarà l’associazione di volontariato “I bambini al primo posto”.

Alla consegna di ieri erano presenti l’assessore Gaia Morara, Manuel Rambelli, il presidente del Rotary Club Cesenatico Mare Martija Klodin, Giovanna Coppo, il tesoriere del Rotary Club Cesenatico Mare Guido Pasolini e Angelo Casali, presidente dell’Associazione “I bambini al primo posto”.