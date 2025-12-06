Cesenatico, danni al molo dopo l’ultima mareggiata: stanziati 80mila euro

La Giunta Comunale di Cesenatico nei giorni scorsi ha approvato una variazione di bilancio urgente da 80.000 euro per coprire i danni che la mareggiata violenta del 22 novembre scorso - con onde sopra il metro e cinquanta - ha causato al cantiere per la riqualificazione della parte terminale della banchina del porto del molto di Levante. Dal mese di ottobre sono ripresi i lavori - dopo la pausa per la stagione estiva – per la demolizione e il rifacimento delle celle frangiflutti negli ultimi 50 metri di molo ancora interdetti alla cittadinanza per motivi di sicurezza. Per completare la sostituzione delle celle – non potendo utilizzare il pontone - è stata creata una vera e propria pista per il passaggio dei mezzi pesanti realizzata con massi aggiuntivi e altro materiale di riempimento. Proprio la pista è stata fortemente danneggiata dalla mareggiata, insieme ad alcuni manufatti.

Nella scorsa primavera è stata ultimata la prima parte di riqualificazione con la realizzazione della paratoia orizzontale e il muretto antiesondazione di 96 centimetri. I lavori sono eseguiti dalla ditta Pasqual Zemiro di Malcontenta di Mira, in provincia di Venezia e l’investimento previsto è di 1.500.000 euro che può contare per il 98% su un finanziamento regionale.