Cesenatico, dalla D.P. Run 2mila euro per centro Donna Cesena e Sportello Alba di Savignano

La D.P. Run - Destinazione Parità dello scorso agosto ha permesso di raccogliere 2000 euro (superata la quota di 1800 euro dell’edizione 2023) da donare in parti uguali al Centro Donna di Cesena e allo Sportello Alba di Savignano con il supporto di RivieraBanca. Questa mattina è avvenuta la consegna dell’assegno alla presenza di Fausto Caldari - presidente di Riviera Banca e Luca Monti - referente di zona di Riviera Banca, Lorena Fantozzi - vicesindaca del Comune di Cesenatico -, Stefano Pignotti - Presidente di Atletica Cesenatico - Claudia Gatta del Centro Donna di Cesena ed Elisa Fabbri delo Sportello Alba che hanno anche illustrato come è stata spesa la donazione frutto dell’edizione 2023.

LA D.P. Run - Destinazione Parità - è una “corsetta” all’alba per le vie di Cesenatico che unisce sportivi, appassionati e camminatori con lo scopo di sostenere progetti che lavorano in favore della parità di genere. Quella dello scorso anno è stata la seconda edizione. Le parole della vicesindaca Lorena Fantozzi e del presidente di Riviera Banca Fausto Caldari

«Ci tengo a ringraziare tutti i soggetti che hanno creduto e credono in questa corsa sostenendola dal punto di vista organizzativo ed economico: quindi Atletica Cesenatico. Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato, Rivierabanca, Adac e la Cooperativa Stabilimenti Balneari. Quando tutte queste realtà scendono in campo è un bel segnale, ancora di più se si uniscono per la parità di genere. Abbiamo superato la raccolta fondi dello scorso anno e raggiunto una cifra importante che vogliamo battere nel 2025», le parole della vicesindaca Lorena Fantozzi.

«Con il sostegno a questa iniziativa - afferma il presidente di RivieraBanca Comm. Arch. Fausto Caldari - siamo onorati di essere partner di un percorso a vantaggio dello sport e della responsabilità sociale. RivieraBanca è una banca di comunità, di prossimità, vicina a valori importanti come l’inclusione sociale, il benessere delle persone, lo sport, la cultura, la sostenibilità ambientale. Camminiamo assieme a Cesenatico, complimentandoci per l’attività svolta e con la speranza di ottenere risultati sempre più importanti, per un futuro migliore».