Cesenatico, dall’hotel chiuso per gravissime carenze igieniche al foglio di via per due pluripregiudicati: il bilancio del presidio estivo di Polizia

Tempo di bilanci per il presidio estivo di Polizia di Cesenatico attivo dal primo luglio al 31 agosto, con il coordinamento del Commissario Paolo Di Masi.

Nei servizi svolti dalle volanti sul territorio da segnalare, tra gli altri, due controlli a cui hanno partecipato anche i veterinari dell’Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale della AUSL del Distretto di Cesena, che hanno portato nel primo caso al sequestro di circa 870 kg di alimenti freschi e congelati di diversa natura, per un valore di oltre 10.000 euro, prevalentemente di origine animale, comprendenti prodotti della pesca (come pesci, molluschi e crostacei), e carni fresche bovine, suine, avicole ed ovine, nonché alcuni prodotti vegetali congelati e altre preparazioni alimentari destinate alla ristorazione e, nel secondo caso, alla chiusura di un esercizio commerciale in pieno centro a Cesenatico per gravi carenze igienico sanitarie ed il sequestro di 130 kg di carne mal conservata, oltre alle varie sanzioni economiche. Alimenti che se immessi in commercio avrebbero potuto causare conseguenze negative agli assuntori.

Due sono stati i pregiudicati a carico dei quali sono stati emessi i provvedimenti relativi alla misura di prevenzione personale del Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Cesenatico rispettivamente per 2 e un anno. Si tratta di due pluripregiudicati lombardi, identificati dagli agenti di questo Presidio di Polizia in data 21 luglio 2026 e prima dalla Polizia Locale di Cesenatico e deferiti all’autorità giudiziaria per reati inerenti gli stupefacenti ed il possesso di armi.

Si segnalano, inoltre, due operazioni portate a termine nel periodo del ferragosto dal Presidio di Polizia di Cesenatico in collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio e soprattutto della Questura. Nel primo caso si tratta di una attività di iniziativa del Presidio di Polizia concordata con la Polizia Locale e con la Guardia di Finanza, che ha portato alla chiusura di un Hotel a Valverde di Cesenatico. La mattina del 18 agosto, gli agenti si sono presentati presso questa struttura ricettiva per effettuare varie verifiche sulle condizioni di gestione a cui, dal pomeriggio, hanno partecipato anche i medici dell’AUSL Romagna. I riscontri dei vari organi, che hanno contribuito all’operazione, hanno portato nella stessa serata alla chiusura dell’hotel, per gravissime carenze igienico sanitarie e numerosissime altre infrazioni riscontrate, alcune delle quali saranno contestate anche dopo la chiusura del Presidio, per lo sfruttamento del lavoro nero, per violazioni edilizie ed altre difformità.

L’altra operazione che ha visto coinvolti gli agenti inviati a Cesenatico per la stagione estiva unitamente a personale della Questura, è sfociata nella chiusura per venti giorni di un noto locale da ballo (il Molo 95) sul porto canale di Cesenatico, con Ordinanza emessa dal Questore per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica.