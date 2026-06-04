Cesenatico, dall’etilometro alto alla violazione del divieto di accesso alle aree urbane: 6 denunce dei Carabinieri

I Carabinieri di Cesenatico hanno denunciato a piede libero un automobilista per “guida in stato di ebbrezza alcolica” poiché, sottoposto ad accertamenti, è risultato con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge, con valori etilici di circa 1 g/l. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura. Denunciato anche un automobilista per “rifiuto dell’accertamento sull’uso di sostanze stupefacenti” poiché, sottoposto ad accertamenti, risultando positivo al pre-test salivare “drugwipe 5S”, si rifiutava di eseguire gli accertamenti ematici presso la struttura ospedaliera. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione.

Denunciati anche due cittadini stranieri per “essersi trattenuti irregolarmente sul territorio nazionale” poiché, durante il controllo, risultavano privi di documento valido per il soggiorno sul territorio nazionale e, pertanto, avviati presso il competente ufficio stranieri per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale. Denunciato un uomo per “porto abusivo di armi” poiché, già noto per pregresse vicende penali e sottoposto a controllo nel centro cittadino, è stato trovato in possesso di quattro cacciavite, senza giustificarne il motivo, sottoposti a sequestro penale.

Infine, denunciato un giovane per “violazione del Divieto di Accesso alle Aree Urbane - DACUR” poiché veniva controllato nei pressi di un discobar di Cesenatico, ossia in una delle aree inibite dal provvedimento rilasciato dal Questore di Forlì-Cesena il 10.11.2025 e della durata triennale.