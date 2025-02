Cesenatico: dal primo marzo ecco “Altrove”, la mostra fotografica di Lorenzo Mini

A partire da sabato 1° marzo, il Museo della Marineria di Cesenatico propone la mostra fotografica “Altrove”, ispirata ad una scena del film Amarcord di Federico Fellini, nella quale le immagini del fotografo cesenaticense Lorenzo Mini fanno rivivere le atmosfere rarefatte della celebre scena in cui, nella nebbia fittissima, il nonno del ragazzo Titta si ritrova appena uscito da casa. Le fotografie in mostra - 35 stampe a colori - riprendono i paesaggi della spiaggia durante le dense nebbie invernali, luoghi in cui si possono trascorrere momenti onirici e, senza punti di riferimento, ci si può sentire “in nessun posto”, come dice l’anziano avanzando incerto nella coltre bianca.

Nato a Rimini il 3 agosto 1973, Lorenzo Mini vive e lavora a Cesenatico. Il suo progetto fotografico, in generale, è orientato verso la documentazione di particolari fenomeni socio culturali e paesaggistici, interpretati come specchio della modernità, attraverso i quali tenta di rappresentare e rendere evidenti le condizioni, a volte contraddittorie, del nostro tempo. Più in particolare, il suo sguardo, indaga la stretta connessione tra il territorio e la presenza dell’essere umano, il quale, lascia segni precisi ed indelebili, modificandolo in maniera a volte macroscopica ed altre quasi impercettibile. Ha realizzato vari reportage e progetti, alcuni dei quali esposti in mostre personali e collettive, in riviste e siti web.