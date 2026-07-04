Cesenatico, dal Merendero al resto del mondo: “Elettrotequila, un successo messicano da esportare”

Dal Messico alla Romagna. Dalla Romagna all’Italia. Una serata all’insegna del divertimento, in compagnia, tra un sorso e l’altro, ascoltando musica elettronica. Questi i pilastri fondamentali del format del Merendero, a Cesenatico: Elettrotequila. Proprio come spiega il proprietario del locale, Giacomo Frigoli tutto nasce «da tanti viaggi in Messico dove ci siamo innamorati dei distillati messicani, dei territori e della produzione della tequila e mezcal. Ci siamo recati nelle distillerie del posto e ho intessuto rapporti personali con i Palenqueros, i produttori messicani. Questi viaggi mi hanno trasmesso grande interesse, amore e passione per questo mondo».

La volontà dello stesso Frigoli e del Merendero, infatti, è quella di valorizzare la cultura dell’agave: «In Messico hanno una cultura particolare, quasi ancestrale. Volevamo portare questa stessa atmosfera, positiva, rilassata e piacevole nel nostro locale e, in seguito, anche in Italia».

Elettrotequila è una vera e propria festa. L’obiettivo? «Non è quello di proporre una degustazione riservata agli esperti o ricercata. Piuttosto si vuole creare un contesto informale e genuino, tipico del Merendero e della cultura messicana stessa. All’interno di questa atmosfera far conoscere tequila e mezcal che sono distillati buonissimi».

Dopo le edizioni organizzate a Cesenatico, il progetto è uscito dai confini romagnoli. Per questo, oggi, sabato 4 luglio, Elettrotequila si sposterà a Genova nel locale Still Bistrò: «Il distributore genovese Velier ha apprezzato il format che amplierà gli orizzonti anche fuori da Cesenatico. Inoltre, al progetto hanno aderito anche alcune distillerie messicane».