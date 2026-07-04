Cesenatico, dal Merendero al resto del mondo: “Elettrotequila, un successo messicano da esportare”

Cesenatico
Dai viaggi in Messico alla Riviera
Dai viaggi in Messico alla Riviera

Dal Messico alla Romagna. Dalla Romagna all’Italia. Una serata all’insegna del divertimento, in compagnia, tra un sorso e l’altro, ascoltando musica elettronica. Questi i pilastri fondamentali del format del Merendero, a Cesenatico: Elettrotequila. Proprio come spiega il proprietario del locale, Giacomo Frigoli tutto nasce «da tanti viaggi in Messico dove ci siamo innamorati dei distillati messicani, dei territori e della produzione della tequila e mezcal. Ci siamo recati nelle distillerie del posto e ho intessuto rapporti personali con i Palenqueros, i produttori messicani. Questi viaggi mi hanno trasmesso grande interesse, amore e passione per questo mondo».

La volontà dello stesso Frigoli e del Merendero, infatti, è quella di valorizzare la cultura dell’agave: «In Messico hanno una cultura particolare, quasi ancestrale. Volevamo portare questa stessa atmosfera, positiva, rilassata e piacevole nel nostro locale e, in seguito, anche in Italia».

Elettrotequila è una vera e propria festa. L’obiettivo? «Non è quello di proporre una degustazione riservata agli esperti o ricercata. Piuttosto si vuole creare un contesto informale e genuino, tipico del Merendero e della cultura messicana stessa. All’interno di questa atmosfera far conoscere tequila e mezcal che sono distillati buonissimi».

Dopo le edizioni organizzate a Cesenatico, il progetto è uscito dai confini romagnoli. Per questo, oggi, sabato 4 luglio, Elettrotequila si sposterà a Genova nel locale Still Bistrò: «Il distributore genovese Velier ha apprezzato il format che amplierà gli orizzonti anche fuori da Cesenatico. Inoltre, al progetto hanno aderito anche alcune distillerie messicane».

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