Cesenatico, dal 17 aprile potenziate le linee 1 e 2 dei bus

In vista delle festività pasquali e dei “ponti” in arrivo che porteranno a Cesenatico un grande afflusso di turisti, l’Amministrazione Comunale - in sinergia con Adac - ha predisposto un potenziamento del trasporto pubblico locale contando sull’appoggio di Start Romagna e lo stesso schema verrà riproposto anche nel mese di settembre, un modo ulteriore per appoggiare la “stagione” che a Cesenatico si sta allungando sempre di più. Verrà inoltre anticipato anche il potenziamento serale della linea 94 che partirà il 21 giugno in occasione della Notte Rosa e rimarrà in vigore fino al 31 agosto.

Dal 17 aprile, la Linea 1 che collega il Porto Canale a Valverde e Villamarina e la Linea 2 che collega il Porto Canale con Ponente e Zadina saranno attive sia nei giorni feriali che nei giorni festivi circolando per tutta la giornata. Dal 7 giugno invece partirà il servizio estivo tradizionale. Gli orari nel dettaglio sono disponibili sul sito di Start Romagna, sul sito del Comune di Cesenatico e in tutte le pensiline presenti alle fermate. Il servizio - con lo stesso schema - verrà attivato anche nel periodo post-estivo dal 15 settembre al 28 settembre per garantire il servizio in chiave della stagione estiva che si sta allungando sempre di più.