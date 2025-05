Cesenatico, Cristicchi, Saudino e JuJu Memorial a “Ribalta Marea 2025”

Con i nuovi appuntamenti si completa il settebello di eventi di Ribalta Marea 2025.

Oltre a quelli già in calendario: Vincenzo Schettini in “La fisica che ci piace – La fisica dell’estate” (19 giugno), Tony Ann live (13 luglio), Edoardo Prati in “Com’è profondo il mare” (23 luglio) e Andrea Pennacchi in “Pojana e i suoi fratelli” (6 agosto), al programma si aggiungono Simone Cristicchi in concerto (1 agosto) e Matteo Saudino in “Anime fragili, viaggio nelle fragilità del nostro tempo con Platone e Aristotele” con la partecipazione musicale di Giua (21 agosto). Gli eventi sono in programma al Teatro all’Aperto di Largo Cappuccini. Inoltre per questi ultimi due appuntamenti le prevendite saranno aperte dal 14 maggio su www.vivaticket.com. Per tutti gli altri appuntamenti in programma è già possibile acquistare i biglietti on line. (https://teatrocomunalecesenatico.it)

Completa il cartellone di Ribalta Marea 2025 il JuJu Memorial (23 agosto) in piazza Spose dei Marinai. Ingresso libero.

Simone Cristicchi in concerto. Dopo l’acclamazione al Festival di Sanremo 2025 con “Quando sarai piccola”, Simone Cristicchi torna a incantare il pubblico con il nuovo progetto live: “Dalle Tenebre alla Luce – Summer Tour 2025”. Un concerto che sfugge alle definizioni, elegante e sorprendente, capace di esaltare l’eclettismo di un artista che abita la musica, la poesia e il teatro con straordinaria naturalezza. Lo spettacolo sarà un itinerario attraverso le tappe più significative della sua carriera: dagli esordi fino alle profondità tematiche dell’ultimo concept-album “Dalle tenebre alla luce”. A impreziosire la serata sarà la collaborazione con lo Gnu Quartet, ensemble dal timbro raffinato e imprevedibile, che in commistione con la storica band di Cristicchi daranno vita ad una inconfondibile cifra stilistica.

Matteo Saudino in “Anime fragili, viaggio nelle fragilità del nostro tempo con Platone e Aristotele” con la partecipazione musicale di Giua. Un viaggio profondo nelle fragilità dell’uomo contemporaneo, accompagnato dalle riflessioni senza tempo di Platone e Aristotele. Lo spettacolo, ispirato all’omonima pubblicazione di Matteo Saudino per Einaudi, ci invita a riflettere su come le intuizioni dei grandi filosofi dell’antichità possano ancora oggi offrirci chiavi di lettura per affrontare le sfide e le trasformazioni dell’Occidente contemporaneo. Platone, con la sua visione della realtà come mondo delle idee, ci spinge a cercare la verità oltre le apparenze, mentre Aristotele, con la sua riflessione sull’etica e sulla felicità, ci invita a coltivare la virtù come strada per vivere una vita piena e autentica.

JuJu Memorial. L’evento, che omaggia l’indimenticato batterista Giulio Capiozzo, è giunto alla sua 23esima edizione. I musicisti incroceranno i loro pentagrammi in diverse formazioni provenienti anche da altri continenti per omaggiare con un grande concerto Giulio Capiozzo, batterista e co-fondatore degli Area. Il programma della serata vedrà un alternarsi di artisti che hanno condiviso momenti di vita, umana e musicale, assieme ad amici che Chicco Capiozzo, anima e organizzatore del Ju ju, ogni anno invita a Cesenatico per questo appuntamento.

La serata sarà presentata da Alberto Antolini. Il Ju Ju Memorial è organizzato da Christian Capiozzo, coadiuvato dalla sorella Aisha e dalla famiglia Capiozzo.

Così Emanuela Pedulli, assessore alla Cultura del Comune di Cesenatico. “Completiamo con grandi artisti l’estate culturale di Cesenatico. La speranza è che dopo i nostri eventi tutti si portino a casa uno scrigno di emozioni targato Ribalta Marea”.