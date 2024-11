Cesenatico, cristalli-mania: mostra già visitata da 1.600 persone in un paio di settimane

Tanti visitatori per la mostra “Il Mondo dei cristalli”, esposizione di minerali alla galleria comunale d’arte in viale Anita Garibaldi. Più di 1.600 persone hanno visitato l’esposizione dal 3 novembre ad oggi. Promossa e allestita dal Gruppo mineralogico-paleontologico di Cesenatico e dal Comune, si concluderà domenica prossima.

L’esposizione, ordinata secondo la classificazione di Nickel-Strunz, adottata dall’Associazione Mineralogica internazionale (Ima), comprende oltre 100 campioni di minerali provenienti da tutto il mondo. È rivolta principalmente al mondo della scuola, con visite guidate gratuite su prenotazione, ma è aperta a tutti, dagli studiosi e collezionisti ai semplici curiosi, e sta riscuotendo un successo sorprendente.

Il catalogo

È stato anche realizzato un catalogo, a cura di Luciano Bernardini, corredato da foto a colori e diviso in tre parti. La prima illustra in generale cosa sono i minerali, come si formano, come si classificano, quali sono le loro principali caratteristiche fisiche e chimiche e contiene anche una breve storia della mineralogia e dell’utilizzo dei minerali da parte dell’uomo tra storia e leggenda. La seconda parte è dedicata ai minerali esposti, di cui si analizzano alcune proprietà chimico-fisiche, l’ubicazione dei giacimenti, il loro utilizzo industriale, oltre a cenni storici. La terza parte contiene notizie sui paesi più ricchi di minerali, sulle meteoriti e i minerali lunari.

La mostra permette quindi di fare un viaggio attraverso la “materia minerale”, imparando a conoscere i minerali come “mattoni” del pianeta, analizzando come il loro uso abbia caratterizzato la storia dell’umanità.

I precedenti, il gruppo e gli orari

Cesenatico ha una lunga tradizione di iniziative legate al mondo delle scienze naturali: da “Chopper”, esposizione di utensili e reperti preistorici di pietra del 1995, alla mostra dedicata ai “Dinosauri” del 1997; da “Gioielli nella roccia” mostra di minerali e fossili del 2004, a “Tracce di vita del passato”, mostra di fossili del 2009, a “Il meraviglioso mondo dei cristalli”, mostra di minerali del 2011, fino a “La Biblioteca della natura”, con fossili esposti nel 2022. Tutte iniziative molto apprezzate e seguite dal mondo della scuola, anche dei comuni vicini, e da un più vasto pubblico di appassionati e curiosi.

Il Gruppo mineralogico-paleontologico di Cesenatico è composto da Libero Muccini (presidente), Luciano Bernardini, Gilberto Bonoli, Giovanni Calboli, Loris Carabini, Elisa Muccini, Paolo Petracci, Pierpaolo Turchi e dal socio “ad honorem” Ermete Bartoli.

Per informazioni e prenotazioni di visite guidate, si può contattare il Gruppo mineralogico-paleontologico di Cesenatico telefonando al numero 348-4144731. La galleria è aperta dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, tutti i giorni, festivi compresi.