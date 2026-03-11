Cesenatico, Cosmo in concerto per “acieloaperto” il 5 luglio

Il nuovo annuncio di acieloaperto è una matrioska di novità: il festival musicale estivo arriva per la prima volta nel parco di Ponente di Cesenatico, e lo fa con un evento speciale e inedito, il concerto in matinée di Cosmo. Un live di musica elettronica pensato per le ore del mattino, che trasforma il concerto in un vero e proprio viaggio sonoro dal risveglio all’inizio della giornata. Succede all’alba di domenica 5 luglio.

È la nuova frontiera di sperimentazione di Cosmo, che negli anni ha sempre tentato di ridefinire il rapporto tra musica, spazio e pubblico, dimostrandosi di tour in tour capace di aprire nuove possibilità di ascolto e condivisione.

Si tratta dell’unico concerto in Emilia-Romagna di questo speciale tour del cantautore e producer eporediese, che porta dal vivo le canzoni del nuovo album “La fonte”, in uscita venerdì 17 aprile per Columbia Records - Sony Music Italy/42Records, anticipato dal singolo “Ciao” – oltre ai brani del suo repertorio in una veste rinnovata, costruendo un percorso musicale che accompagna il pubblico in modo graduale, tra atmosfere dilatate e momenti di energia.

I biglietti per il concerto sono disponibili in prevendita su circuiti TicketOne e TicketMaster, online e presso i rivenditori autorizzati.

Il Parco di Ponente è un polmone verde a 500 metri dal mare di Cesenatico. Misura 13 ettari e ospita 2 campi da calcio, diverse aree gioco per bambini, piazzole per picnic e bagni. Completamente alberato, si può attraversare grazie alla rete di sentieri ciclopedonali che lo attraversano.

Info line al 339 2140806 oppure info@acieloaperto.it