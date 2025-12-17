Cesenatico, Controllo di Vicinato: si cercano nuovi volontari

A Cesenatico si è svolta ieri sera in Municipio la serata dedicata al Controllo di Vicinato , un momento tenuto dall’assessore Mauro Gasperini insieme ad Alessio Rizzo , Comandante della Polizia Locale e al Commissario Capo Umberto Ugone. L’incontro è servito per fare il punto della situazione e definire gli obiettivi futuri alla presenza degli agenti che seguono il progetto e ai Carabinieri della Compagnia di Cesenatico. L’obiettivo dei prossimi mesi è quello di reclutare nuovi volontari ed estendere a sempre più persone le informazioni riguardo a questo progetto.

L’iniziativa è partita a Cesenatico a cavallo tra il 2018 e il 2019 e i cittadini collaborano in maniera concreta e sinergica con Polizia locale e Forze dell’Ordine del territorio, dando vita così ad una comunità più unità e solidale. In concreto si tratta di gruppi di volontari divisi per quartieri o frazioni che tramite gruppi WhatsApp o tramite altre chat telefoniche inviano segnalazioni che riguardano la sicurezza del quartiere di residenza; auto sospette, situazioni che meritano di essere attenzionate. Ad ogni gruppo corrisponde un coordinatore, un cittadino volontario, che ha il compito di verificare e filtrare le segnalazioni ricevute, una volta fatte le verifiche il coordinatore ha come riferimento il nucleo degli agenti del Controllo di vicinato che si occuperà della segnalazione collaborando – se necessario – con le forze dell’ordine. Nell’agosto del 2020 sono stati anche installati i cartelli che identificano le zone di competenza dei vari gruppi. Un ulteriore riconoscimento territoriale e istituzionale per un’iniziativa a cui l’Amministrazione Comunale tiene molto. Attualmente sono attivi i gruppi di Sala, Valverde-Villamarina, Villalta, Borella, Madonnina-S.Teresa, Bagnarola, Cannucceto, Ponente e Centro-Boschetto in fase di costruzione con oltre 200 persone coinvolte. Per aderire al progetto è possibile chiamare la Polizia Locale al numero 0547-79110 o scrivere ai referenti dei vari comitati di quartiere

«Il controllo di vicinato è uno strumento fondamentale per la sicurezza del territorio. Proprio nei giorni scorsi è stato arrestato un pregiudicato grazie all’azione dei cittadini che si cono coordinati con le forze dell’ordine locali. Speriamo che questo progetto sia conosciuto da sempre più persone e che i volontari possano aumentare ancora di numero per combattere la microcriminalità e aumentare la percezione di sicurezza», le parole dell’assessore Mauro Gasperini.