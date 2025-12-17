Cesenatico, Controllo di Vicinato: si cercano nuovi volontari

A Cesenatico si è svolta ieri sera in Municipio la serata dedicata al Controllo di Vicinato, un momento tenuto dall’assessore Mauro Gasperini insieme ad Alessio Rizzo, Comandante della Polizia Locale e al Commissario Capo Umberto Ugone. L’incontro è servito per fare il punto della situazione e definire gli obiettivi futuri alla presenza degli agenti che seguono il progetto e ai Carabinieri della Compagnia di Cesenatico. L’obiettivo dei prossimi mesi è quello di reclutare nuovi volontari ed estendere a sempre più persone le informazioni riguardo a questo progetto.