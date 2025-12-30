Cesenatico, controlli serrati: 7 denunce e sequestri di armi e droghe

Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio che ha portato alla denuncia di sette persone e al sequestro di droga e armi. L’operazione, condotta prioritariamente in orario serale e notturno, ha visto l’impiego dei militari del Nucleo Operativo Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, concentrati sulle aree ritenute di maggiore interesse operativo e lungo le arterie stradali più frequentate.

L’obiettivo era triplice: prevenire i reati in generale, controllare la circolazione stradale e le condotte di guida pericolose, contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. E i risultati non si sono fatti attendere.

Le denunce

Tra i casi più significativi c’è quello di un automobilista denunciato per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la guida sotto l’effetto di stupefacenti. Fermato durante un controllo stradale, l’uomo si è rifiutato sia di sottoporsi al test rapido antidroga non invasivo sia agli accertamenti medici presso una struttura ospedaliera. Per lui è scattato il ritiro della patente, che sarà sospesa dalla Prefettura, mentre il veicolo è stato affidato a una persona idonea alla guida.

Ancora più grave il caso di tre uomini denunciati per concorso nel reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo stradale, i carabinieri hanno rinvenuto circa 13 grammi di cocaina nascosti nell’abitacolo della loro auto. Un ritrovamento che ha fatto scattare immediatamente la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì.

Un giovane, invece, è finito nei guai per porto di armi od oggetti atti ad offendere: è stato trovato in possesso di un pugnale e di un coltello con lama di medie dimensioni, entrambi sottoposti a sequestro penale.

Infine, due cittadini stranieri sono stati denunciati: il primo per mancata esibizione di documenti di identità, il secondo per essersi trattenuto irregolarmente sul territorio nazionale. Quest’ultimo, risultato privo di qualsiasi titolo di soggiorno, è stato avviato presso il competente ufficio stranieri per regolarizzare la propria posizione.

Segnalazioni per uso personale

Durante lo stesso servizio, i carabinieri hanno anche segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena tre giovani quali assuntori di sostanze stupefacenti. Sottoposti a controllo, sono stati trovati in possesso di diversi grammi di hashish e uno spinello, materiale sottoposto a sequestro amministrativo.

Un bilancio che conferma quanto sia necessario mantenere alta l’attenzione sul territorio, soprattutto nelle ore serali e notturne, quando aumentano i comportamenti a rischio. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire sicurezza e legalità a Cesenatico e nelle zone limitrofe.